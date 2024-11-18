Израиль уничтожил исследовательский ядерный центр в Иране — Axios

18 ноября 2024, 9:45

Речь идет о Талеган-2 - сверхсекретном исследовательском центре по разработке ядерного оружия на военном комплексе Парчин вблизи Тегерана, атакованном Израилем в конце октября.

Информацию сообщили источники Axios в США и Израиле.Объект был частью иранской программы по созданию ядерного оружия в рамках «Проекта Амад».По данным Института науки и международной безопасности, он использовался для испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.Спутниковые снимки, полученные после израильского удара, показали, что здание Талеган-2 полностью разрушено.