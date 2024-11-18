Израиль уничтожил исследовательский ядерный центр в Иране — Axios

Речь идет о Талеган-2 - сверхсекретном исследовательском центре по разработке ядерного оружия на военном комплексе Парчин вблизи Тегерана, атакованном Израилем в конце октября.
Информацию сообщили источники Axios в США и Израиле.
Объект был частью иранской программы по созданию ядерного оружия в рамках «Проекта Амад».
По данным Института науки и международной безопасности, он использовался для испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.
Спутниковые снимки, полученные после израильского удара, показали, что здание Талеган-2 полностью разрушено.