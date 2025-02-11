Израиль просит США не ограничивать экспорт чипов для технологий ИИ

11 февраля 2025, 14:45

Премьер Израиля Нетаниягу обращался к кандидату на пост министра торговли США Латника с просьбой сделать для Израиля исключение при применении экспортных ограничений на чипы для технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет Axios, со ссылкой на свои источники. Согласно источнику, израильские власти «крайне обеспокоены» решением предыдущего президента Байдена включить Еврейское государство в список стран, доступ которых к поставкам ИИ-чипов из США будет ограничен. Отмечается, что это может оказать негативное влияние как на репутацию Израиля на международной арене, так и на развитие технологий и оборонной промышленности страны.



Ограничения администрации Байдена вступят в силу не раньше, чем через 3 месяца, и Израиль надеется, что Трамп сделает для него исключение. Высокопоставленный представитель администрации Трампа выразил скептицизм относительно того, что США удовлетворят просьбу Нетаниягу в ближайшем будущем. «Мы не можем сейчас начинать делать исключения, поскольку речь идет о национальной безопасности, и это имеет первостепенное значение», - заявил чиновник.



В январе уходящая администрация Байдена утвердила правила поставок за рубеж произведенных в стране полупроводников и технологий в сфере ИИ. Решение было принято с целью «не допустить попадания технологий искусственного интеллекта в руки злоумышленников», которые могут применить их против США. По данным Axios, ограничения коснутся 120 стран, включая Израиль и Швейцарию. При этом, Байден сделал исключение для 20 стран-союзниц США, включая Японию, Канаду и Британию.