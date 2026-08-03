Нетаниягу не позволил США передать Киеву "Железный купол" в 2023 г.

3 августа 2026, 13:15

Украина могла получить израильскую систему ПВО «Железный купол» в 2023 г., но премьер Израиля Нетаниягу сорвал эту сделку.

Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, тогда израильский премьер наложил вето на это решение.

Основанием для этого послужило соглашение о совместном производстве, которое предоставляет Израилю право последнего слова в вопросе использования системы, хотя батареи уже фактически были оплачены Вашингтоном.Посольство Израиля в США, отвечая на вопросы журналистов, отметило, что причиной позиции Нетаниягу был страх Израиля, что эта технология может попасть к Ирану. В то же время в посольстве подчеркнули, что вместо этого Израиль передал США системы ПВО Patriot для передачи Украине.