Пентагон запросил $18,2 млрд на пополнение запасов ракет-перехватчиков

3 августа 2026, 12:45

Пентагон запросил у Конгресса США $18,2 млрд на срочное пополнение запасов ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны, сообщает Bloomberg.

Средства входят в общий запрос Министерства обороны на экстренное финансирование в размере $67 млрд. Из запрашиваемой суммы $5,75 млрд планируется направить на закупку перехватчиков для комплексов THAAD, $5,57 млрд - на ракеты для систем Patriot, еще $1,9 млрд - на морские ракеты-перехватчики SM.



По данным агентства, необходимость дополнительных закупок связана с тем, что запасы перехватчиков в США оцениваются как критически низкие.