3 августа 2026, 11:45

OpenAI оновила розширення для Chrome: ChatGPT тепер читає вкладки

Тепер ІІ може аналізувати вміст відкритих вкладок, відповідати на запитання по тексту та працювати з виділеними фрагментами сторінки.



Крім того, ChatGPT навчився розбирати відео на YouTube та переказувати їх зміст. Викликати нейромережу стало простіше — достатньо натиснути праву кнопку миші на сторінці та обрати "Ask ChatGPT".

