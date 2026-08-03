OpenAI оновила розширення для Chrome: ChatGPT тепер читає вкладки

Тепер ІІ може аналізувати вміст відкритих вкладок, відповідати на запитання по тексту та працювати з виділеними фрагментами сторінки.
Крім того, ChatGPT навчився розбирати відео на YouTube та переказувати їх зміст. Викликати нейромережу стало простіше — достатньо натиснути праву кнопку миші на сторінці та обрати "Ask ChatGPT".
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