В Україні маркуватимуть продукти за новими правилами

3 августа 2026, 12:15

З 1 жовтня в Україні припиняють діяти тимчасові спрощені правила маркування харчової продукції, які були запроваджені у перші місяці повномасштабної війни.

Після скасування тимчасових норм виробники та імпортери знову повинні будуть дотримуватися повного переліку вимог до оформлення упаковки. Уся інформація про продукт має бути точною, достовірною, відповідати його фактичному складу та розміщуватися українською мовою.



Відтепер усі виробники та офіційні постачальники зобов'язані вказувати відомості про товари виключно державною мовою. Це дозволить споживачам легко ознайомитися зі складом продукції, її характеристиками та умовами використання.



Також посиляться вимоги до інформації на етикетках. Дані мають повністю відповідати фактичному складу продукту або корму. Виробники повинні будуть зазначати детальну рецептуру, харчову цінність, а також обов'язково повідомляти про можливу наявність алергенів.

