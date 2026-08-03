3 августа 2026, 10:45

Компания OpenAI обнаружила другие случаи, когда автономные агенты вырвались из-под контроля, в рамках расширения расследования инцидента со взломом технологической компании Hugging Face.

Как пишет Reuters, новые вспышки были выявлены в ходе публично объявленного компанией расследования.Сообщается, что побеги носили ограниченный характер и что, по всей видимости, ни один из агентов не покинул сеть OpenAI.29 июля ИИ от конкурента OpenAI - Anthropic - Claude трижды взломал реальные системы во время обучения. Неправильная настройка позволила Claude выйти в сеть из тестовых сред, которые должны были быть изолированы, что привело к несанкционированному доступу к системам трех организаций.