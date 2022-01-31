iOS 15.4 позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID не снимая маску

31 января 2022, 14:15

С тех пор как мир захлестнула пандемия коронавируса, пользователи свежих моделей iPhone жалуются на то, что передовая система идентификации пользователя по лицу Face ID оказалась практически бесполезной из-за защитных масок.

Сейчас нужно снимать маску для или вводить код для разблокировки устройства. Однако с выпуском iOS 15.4 всё изменится. Пользователи смогут разблокировать свой смартфон не снимая маску, и для этого даже не понадобятся Apple Watch.



Напомним, что Apple частично решила проблему с идентификацией пользователя в маске чуть менее года назад, добавив в iOS 14.5 функцию, которая позволяет разблокировать смартфон с помощью Apple Watch. Однако многие пользователи iPhone не пользуются смарт-часами Apple. О них компания позаботится с выпуском iOS 15.4, первая бета-версия которой была запущена сегодня. В тестовой сборке свежей iOS появилась функция идентификации пользователя в маске, которая, согласно описанию, может «распознавать уникальные черты вокруг глаз».



Людям, которые намерены воспользоваться новой функцией, придётся повторно отсканировать своё лицо для Face ID. В приложении настройки iOS 15.4 появится новый переключатель «Использовать Face ID с маской» и пункт «Добавить очки», который позволит разблокировать iPhone не снимая ни очки, ни маску.

Apple предупреждает, что Face ID обеспечивает наивысшую точность только тогда, когда функция настроена на распознавание всего лица пользователя. Чтобы Face ID работала с маской, пользователю необходимо смотреть прямо на свой iPhone. Новая функция не работает с солнцезащитными очками.

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