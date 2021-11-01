Apple объяснила отсутствие Face ID и сенсорного экрана в новом MacBook Pro

1 ноября 2021, 11:45

Когда Apple добавила вырез экрана в MacBook Pro 2021 года, поначалу звучали предположения, что в нём может быть размещён биометрический сенсор Face ID. Как оказалось, нет — только улучшенная веб-камера.

Решение смелое, но в сочетании с Face ID вырез был бы более оправдан. Представитель Apple пояснил это решение в интервью Wall Street Journal (WSJ).



На вопрос Джоанны Стерн (Joanna Stern) из WSJ, почему она не может разблокировать ноутбук лицом, Тим Богер (Tom Boger), вице-президент Apple по маркетингу iPad и Mac заявил, что датчик отпечатков пальцев Touch ID удобнее, потому что руки пользователя уже находятся рядом с устройством. Господин Богер также прокомментировал возвращение на MacBook Pro зарядки MagSafe, разъёма HDMI и слота для карт SD: компания «прислушалась к своим клиентам».



Другой представитель компании пояснил, почему компьютеры серии Mac до сих пор не получили сенсорных дисплеев по образцу Surface Pro. Джон Тернус (John Ternus), старший вице-президент Apple по разработке оборудования, ответил, что с большими возможностями iPad Pro и сближением iPadOS с традиционной macOS смысла в этом нет. Он заявил: «Мы делаем лучший в мире сенсорный компьютер — iPad. Он полностью оптимизирован для этого. А Mac полностью оптимизирован для непрямого ввода. У нас действительно не было причин менять это».

(С) 3dnews.