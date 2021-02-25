ZTE создала датчик Face ID, который прячется под экраном

25 февраля 2021, 12:15

В ходе выставки MWC в Шанхае компания ZTE продемонстрировала свою технологию подэкранной камеры второго поколения.

В ней появилась функция биометрического сканирования лица на основе технологии трёхмерного структурированного освещения, что для подобного подэкранного решения применяется впервые.

Сама по себе технология трёхмерного структурированного освещения в качестве биометрической системы безопасности уже давно используется в некоторых моделях смартфонов. Достаточно вспомнить хоты бы несколько последних поколений iPhone от Apple и их датчики Face ID. Однако из-за своих габаритов такой модуль биометрики требует наличия выреза в экране устройства, также называемого в народе «чёлкой». Новая подэкранная камера второго поколения от ZTE позволит распрощаться с вырезом, который отбирает драгоценную площадь дисплея.



Биометрическая система безопасности камеры ZTE основана на функции трёхмерного распознавания лица пользователя, которая предлагает более надёжную защиту смартфона от несанкционированного доступа. В качестве демонстрации ZTE опубликовала ролик с тремя смартфонами.



Два первых устройства на видео оснащены функцией двумерного распознавания лица, а потому ложно срабатывают на разблокировку устройства с помощью фотографии человека.



На фотографию не среагировал только третий смартфон, оснащённый функцией пространственного или трёхмерного распознавания лица.

Принцип работы функции заключается в том, что сперва сенсор камеры использует инфракрасный свет, чтобы собрать двумерную информацию о лице пользователя устройства.



Затем с помощью лазерной точечной матрицы собирается информация от пространственном изображении лица человека.

После этого специальные алгоритмы камеры комбинируют полученные данные для создания трёхмерных карт лица пользователя, а после сверки позволяют разблокировать телефон. По сути, то же самое делает Face ID в смартфонах Apple. Но у ZTE все необходимые датчики и прочие элементы скрыты под экраном.

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