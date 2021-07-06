ZTE показала грядущий смартфон Axon 30 5G с подэкранной камерой

6 июля 2021, 12:45

Китайская компания ZTE обнародовала первый тизер, демонстрирующий смартфон Axon 30 5G. Особенностью этого аппарата станет подэкранная камера второго поколения.

Селфи-модуль будет построен с применением технологии Visionox InV see Pro. Она предполагает наличие небольшой области с хорошим светопропусканием над объективом камеры во фронтальной части аппарата. Когда селфи-блок не используется, эта секция служит для вывода изображения.По имеющимся сведениям, аппарат дебютирует в текущем месяце — 22 июля. Президент ZTE Ни Фей (Ni Fei) уже подтвердил данную информацию.К сожалению, технические характеристики устройства пока не раскрываются. Вероятнее всего, будет применён один из процессоров Qualcomm Snapdragon с интегрированным модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).По оценкам Strategy Analytics, в первом квартале текущего года в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 340 млн умных сотовых аппаратов. Это практически на четверть (24 %) больше результата за первый квартал 2020-го, когда отгрузки равнялись 275 млн единиц.

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