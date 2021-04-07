Официально: флагманские смартфоны ZTE Axon 30 дебютируют 15 апреля

7 апреля 2021, 16:10

Китайская компания ZTE опубликовала тизер-изображение (см. ниже), раскрывающее дату официальной презентации флагманских смартфонов Axon 30: аппараты предстанут в четверг на следующей неделе — 15 апреля, а не 30 числа текущего месяца, как предполагалось ранее.

По слухам, в новое семейство войдут модели Axon 30 и Axon 30 Pro / Axon 30 Pro+. Старшие модели будут комплектоваться мощным процессором Qualcomm Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 RAM и быстрым флеш-накопителем стандарта UFS 3.1.



На тизере показан один из аппаратов серии с тыльной стороны. Можно видеть четверную основную камеру, в состав которой, по слухам, войдут сразу три 64-мегапиксельных сенсора и некий дополнительный датчик.

По слухам, смартфон Axon 30 Pro / Axon 30 Pro+ будет оборудован огромным 6,92-дюймовым дисплеем, за которым расположится фронтальная камера (предположительно, с 44-мегапиксельным датчиком). Частота обновления экрана составит 120 Гц, частота отклика сенсорного слоя — 360 Гц.



Упомянуты стереофонические динамики, аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 55-ваттной быстрой подзарядки и операционная система Android 11 с фирменной надстройкой ZTE MyOS.

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