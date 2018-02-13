Смартфон ZTE Axon 9 - 4 камеры и Snapdragon 845

13 февраля 2018, 13:15

В Weibo «всплыли» так называемые рендерные фото смартфона ZTE Axon 9, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит металлический корпус и в продаже будет доступна в нескольких цветовых решениях.



Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 2К+. Основная камера окажется двойной – 20Мп. Касательно фронтальной камеры, здесь модуль на 13Мп. В качестве аппаратной платформы обещан Snapdragon 845 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ встроенной. Программная платформа – Android 8.0. Также отмечен сканер отпечатков пальцев.

Анонс новинки состоится на MWC 2018 в Барселоне, в период с 26 февраля по 1 марта.