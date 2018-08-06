ZTE готовит анонс смартфона Axon 9 на IFA2018

6 августа 2018, 9:15

Сразу несколько авторитетных СМИ пишут о том, что компания ZTE готовит анонс своего нового смартфона Axon 9, а также его Pro версии.

Презентация новинок состоится в рамках выставки IFA2018, которая пройдет в Берлине с период с 31 августа по 5 сентября.



Модельные номера A2019 Pro и A2019G Pro «всплыли» в базе WEB-приложения HTML5Test, которое, как известно, ориентировано на тестирование браузеров на их совместимость со стандартом HTML5.

Подробностей о технических возможностях грядущих новинок пока не поступало.