Первая фотография горизонтальной раскладушки ZTE Axon M

28 сентября 2017, 13:45

Согласно сведениям AndroidAuthority, компания ZTE готовит анонс весьма интересного смартфона - Axon M.

Грядущая новинка будет выполнена в форм-факторе горизонтальной раскладушки с двумя экранами, и в разложенном состоянии сможет «превращаться» в планшет.Кодовое имя новинки - Axon Multy. Девайс, скорее всего, появится в продаже с именем Axon M.Ориентировочная дата анонса – 17 октября.Среди известных на данный момент особенностей, стоит отметить два Full HD – дисплея, которые, если трубку складывают, становятся одним 6,8-дюймовым.