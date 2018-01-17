ZTE будет продавать свою первую горизонтальную раскладушку в Европе

17 января 2018, 10:15

Представители китайской ZTE сообщили о том, что до конца марта 2018 года в Европе должна появится первая горизонтальная раскладушка производителя - Axon M.



Среди особенностей новинки – два 5,2 – дюймовых дисплея, разрешения которых – Full HD. В разложенном состоянии эти панели превращаются в одну на 6,75 дюймов и разрешением 2160х1920 точек.

В сложенном же виде терминал функционирует в качестве совершенно классического смартфона. Каждый из имеющихся здесь дисплеев способен отображать отдельное приложение, обеспечивая, таким образом, работу режима многозадачности.



Основная камера - одинарная на 20Мп. Емкость аккумулятора – 3180 мАч.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной с возможностью расширения за счет карт microSD.



Работает аппарат под управлением Android 7.1.2.

О стоимости пока никакой информации нет.