Биометрические технологии в системах контроля доступа: реалии и перспективы

12 августа 2020, 13:25

Биометрические технологии для СКУД - одно из наиболее динамичных и быстро развивающихся направлений в сфере безопасности. Каковы причины уверенно растущей популярности решений, основанных на биометрике?

Чем привлекательны биометрические СКУД?

Все они обеспечивают верификацию, аутентификацию и идентификацию личности на основе постоянных, неизменных анатомических и физиологических признаков, которые есть у каждого человека. Сегодня спектр таких признаков, поддающихся современному «машинному» распознаванию и измерению, очень широк:

отпечатки пальцев и ладони;

геометрия ладоней;

рисунок вен на ладони;

сетчатка и радужная оболочка глаза;

геометрия лица;

форма уха;

ДНК;

походка;

речь;

почерк;

индивидуальный ритм печати;

термический образ и другие.

Все эти признаки универсальны (присущи каждому человеку), уникальны (хорошо отличаются у всех людей) и постоянны (практически или полностью неизменны с возрастом).

Использование биометрических систем избавляет от многих рисков и проблем. Биометрический идентификатор невозможно потерять или забыть где-то, где к нему получит доступ злоумышленник. Вопреки «шпионским» голливудским фильмам, точно подделать биометрику человека практически невозможно (при этом учтем, что подделать ключ-карту или брелок куда проще).

Системы СКУД, оснащенные считывателями биометрик, избавляют посетителей и сотрудников от необходимости носить с собой ключи (которых может быть и несколько – от разных помещений).

И, наконец, экономический аспект - у владельца системы отпадает необходимость закупать, регистрировать и менять физические ключи. А также контролировать их использование, передачу доверенным лицам и так далее.

Особенности рынка биометрических технологий

Безопасность, точность и надежность биометрических систем СКУД быстро оценили во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Сегодня они защищают от несанкционированного доступа конфиденциальную информацию, хранящуюся в компьютерах и личных коммуникаторах. Обеспечивают платежным и банковским системам безопасность и комфорт использования. Участвуют в управлении персоналом и учете рабочего времени. Помогают транспортным компаниям лучше обслуживать пассажиров, упрощая выдачу и верификацию билетов. Предоставляют пациентам и врачам возможность быстрой и легкой коммуникации, выписки лекарств и контроля здоровья.

Динамика рынка биометрических СКУД отлично иллюстрирует их перспективы. На данный момент мировые обороты оборудования, ПО и сопутствующих сервисов составили свыше 17 млрд долларов США (согласно данным Research And Markets). А уже к 2022 году, по прогнозам аналитиков, объем рынка перешагнет отметку в 32 млрд долларов и продолжит наращивать темпы прироста. Консалтинговая фирма Grand View Research предсказывает, что к 2025 объемы глобального рынка биометрических технологий превысит 59 млрд. долларов.

Что касается сфер деятельности, в которых биометрические технологии будут лидировать по сравнению с «традиционными» способами идентификации, это государственный сектор (электронные паспорта, контроль нелегальной миграции, борьба с терроризмом, уголовное производство и судебная система). А также банковские и финансовые учреждения, где высока заинтересованность в эффективных решениях для предотвращения мошенничества.

Эти направления изначально были наиболее приоритетными для производителей биометрических систем. С развитием технологий, повышением их надежности и точности, биометрия все глубже проникает в такие отрасли, как туризм и миграция, страхование, платежные системы, здравоохранение, ритейл, а также бизнес – для информационной безопасности и защищенного обмена данными.

При этом цены на биометрическое оборудование стабильно снижаются во всем мире. Не только из-за более доступных технологий, но и конкуренции. На рынок выходят новые участники, причем, основную их часть составляют производители из Китая.

Какие биометрические технологии будут наиболее востребованы в будущем?

До 2016 года среди биометрических технологий лидировала аутентификация по отпечаткам пальцев. Это связано с минималистичным форм-фактором и доступностью. А также с тем, что ее используют многие производители наиболее востребованных компьютеризированных устройств (в частности, смартфоны).

Пандемия Covid-19 внесла коррективы в приоритеты рынка. Внезапно стали крайне востребованы бесконтактные решения, которые обеспечивают максимальную безопасность пользователей и клиентов. Поэтому сейчас переживают особый всплеск популярности систем с распознаванием геометрии лица и радужной оболочки глаза.

Причем из этих двух решений 3D распознавание лица превалирует из-за высокой эффективности и универсальности. Считается, что популярность данной технологии будет расти в течение ближайших 5 лет. В настоящее время ее распространение сдерживает только сравнительно высокая стоимость.

Учитывая, что пандемия и связанные с ней карантинные ограничения могут продлиться на неопределенный срок, бесконтактная биометрия останется «царицей рынка» еще долго.

На крупных предприятиях, объектах с большим потоком посетителей и объектах особой важности все чаще будут встречаться мультимодальные биометрические системы, которые обеспечат точную аутентификацию по нескольким признакам. В любом случае, эксперты уверены: рынку биометрических СКУД есть куда расти и развиваться. Этому способствуют также единство и открытость новых стандартов, которые позволяют эффективно взаимодействовать решениям разного типа и от разных производителей.