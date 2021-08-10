OPPO представляет подэкранную камеру нового поколения

10 августа 2021, 8:45

Ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств OPPO представил подэкранную камеру нового поколения для смартфонов.

Соединив лучшие аппаратные инновации и запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта, компания предложила интересное технологическое решение. Так, фронтальная камера аккуратно размещена под дисплеем смартфона. Благодаря этому можно наслаждаться всей плоскостью экрана как при использовании гаджета, так и в режиме ожидания.

Решение ОРРО для подэкранной камеры устраняет множество технических и производственных проблем, сопровождавших эту технологию с момента возникновения. К прорывам компании в этом направлении относится преодоление нестабильного качества отображения на участке дисплея над подэкранной камерой, плохого качества изображения, вызванного размещением за дисплеем, а также проблем с надежностью и сроком службы гаджета. OPPO предложила обновленное решение для подэкранных камер, которое выводит полноэкранный опыт пользования смартфоном на новый уровень.Подэкранная камера нового поколения от OPPO обусловила несколько инноваций в конструкции дисплея и алгоритмах искусственного интеллекта, таких как:

- инновационная геометрия пикселей. Новое решение уменьшает размер каждого пикселя, не меняя их количества, чтобы обеспечить высококачественный дисплей с разрешением 400 PPI даже на участке камеры;

- прозрачность и новый дизайн. OPPO изменила традиционные кабели, применив инновационный прозрачный материал. В сочетании с высокоточным производственным процессом это улучшает качество изображения и визуальный опыт;



Инновационная пиксельная геометрия подэкранной камеры нового поколения от OPPO

- улучшенный контроль четкости изображения на дисплее, цвета и яркости. В отличие от нынешнего отраслевого стандарта использования схемы, когда 1 пиксель управляет 2 пикселями ("1 к 2") на участке экрана над камерой, OPPO представила новое решение. Компания использует фирменную технологию дисплея, при которой каждая пиксельная схема имеет только один пиксель ("1 к 1"). В сочетании с технологией алгоритмической компенсации OPPO это позволяет контролировать цвета и яркость всего дисплея с отклонением примерно 2 %. Для таких целей, как чтение электронных книг, просмотр новостей или навигация с помощью карт, подэкранная камера OPPO четко отражает меньшие шрифты, лучше передает текстурные элементы и цвета;

- повышенная надежность и срок эксплуатации. Внедрение пиксельной схемы "1 к 1" и специального алгоритма оптимизации подэкранной камеры от OPPO обеспечивает компенсацию дисплея на участке подэкранной камеры, что увеличивает срок его службы на 50 %.

Что касается камеры, то американские научно-исследовательские институты OPPO разработали серию алгоритмов AI визуализации, в частности уменьшения дифракции, HDR и AWB. Они помогают избавиться от некоторых побочных эффектов, обычно присущих подэкранным камерам, таких как размытые изображения или блики. Исследовав десятки тысяч изображений, OPPO также научила свою AI модель уменьшения дифракции отслеживать проблемы, вызванные дифракцией на источнике света. И теперь вы можете делать более четкие и естественные снимки.

Современные пользователи нуждаются в большем соотношении дисплея и корпуса, а также в новых формфакторах смартфонов. Поэтому OPPO инвестировала значительные средства в исследования в этих областях. Компания предложила три поколения решений для подэкранных камер, с тех пор как приступила к разработке этой технологии в 2018 году, и подала заявки на более чем 200 соответствующих патентов. В 2020 году OPPO сделала еще один шаг в этом направлении, предложив свои технологические стандарты Международной электротехнической комиссии (IEC). Предложение содержало рекомендации по 7 ключевым техническим показателям, таким как коэффициент пропускания, отражательная способность, однородность, гамма-коррекция, отображение определенных цветов и потеря яркости.

OPPO продолжает исследования в области аппаратного проектирования и возможностей алгоритмической обработки. Это позволит и в дальнейшем совершенствовать подэкранную камеру, чтобы пользователи во всем мире получили улучшенный опыт полноэкранного изображения.