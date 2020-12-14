OPPO присоединяется к патентному пулу HEVC Advance

14 декабря 2020, 8:50

OPPO, ведущий мировой бренд смарт-устройств, сообщил сегодня о присоединении к патентному пулу организации HEVC Advance, которым руководит Access Advance.

Теперь OPPO получат доступ более чем к 13 000 глобальных патентов, необходимых для внедрения стандарта видеокодеков HEVC/H.265.

"Присоединение OPPO к программе HEVC Advance — важное событие, и мы рады приветствовать эту компанию в нашей команде, — сказал Питер Моллер, генеральный директор Access Advance. — Как ведущий мировой бренд, который производит и продает одни из самых популярных смарт-устройств в мире, OPPO инвестируют в исследования, инновации и интеллектуальную собственность. Это сделало компанию ОРРО неизменным участником разработки многих инновационных стандартов в области телекоммуникаций и медиаиндустрии, включая VVC — видеокодек нового поколения. Мы с нетерпением ждем участия OPPO в программе HEVC и рассчитываем на их поддержку в нашей программе VVC".

"HEVC Advance — совместная патентная платформа, которая уравновешивает интересы лицензиатов и лицензиаров, соблюдая принципы концепции FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory — “справедливый, умный и беспристрастный”), — сказал Адлер Фенг, старший директор OPPO по вопросам интеллектуальной собственности. — OPPO очень рады присоединиться к пулу патентов HEVC. Мы надеемся способствовать здоровому развитию отрасли вместе с нашими мировыми партнерами".