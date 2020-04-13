OPPO вошли в топ-5 в международной патентной системе заявок PCT 2019

13 апреля 2020, 9:45

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) объявила результаты рейтинга международных заявок на патент в 2019 году по системе Patent Cooperation Treaty (РСТ).

С 1927 заявками OPPO попали в первую пятерку участников рейтинга PCT.

Подавая международную заявку на патент в рамках РСТ, международного нормативного договора с более чем 150 государствами-партнерами, заявители получают протекцию и защиту изобретения во многих странах. С начала 2009 года OPPO работали над увеличением патентных заявок по всему миру и в различных сферах технологий. Как результат, по количеству патентных заявок в рейтинге международных патентов WIPO компания OPPO после многих лет глубокого совершенствования переместилась с 17-й позиции в 2019 году на пятую в 2020 году.



По состоянию на март 2020 у OPPO уже было более 43 000 международных заявок на патент, при этом 16 000 из них сейчас авторизованы. Среди общего количества заявок примерно 88%, или более 38 000, связаны с новыми изобретениями. Компания OPPO представила более 3000 заявок на патент 5G и 1900 заявок на патент в области искусственного интеллекта. По всему миру брендом зарегистрировано более 6100 патентов на изображение, из которых 2000 авторизованы. Одновременно, в сфере быстрой зарядки OPPO по всему миру подали более 2700 заявок, при этом более 1100 получили авторизацию.



Йин Фенг, старший директор отдела интеллектуальной собственности OPPO, сказал: «Результаты международных заявок PCT за 2019 год, в которых OPPO заняли 5-е место после прошлогодней 17-й позиции, показали, что стратегия смещения нашего внимания на усилия по патентным заявкам с Китая в другие страны, которую мы внедрили более 10 лет назад, была правильной идеей. Мы будем продолжать придерживаться этой стратегии, ускоряя наши патентные усилия по всему миру. Сейчас мы подали заявки на патенты в областях стандарта 5G, технологии быстрой зарядки, изображения, AI, IoT и других важных областях. Мы ускорим наши усилия для прорыва в других сферах, включая изготовление микросхем, технологий дисплея, антенн.



OPPO всегда уделяли большое значение развитию патентов, усиливая инвестиции и исследования в области передовых технологий. Тони Чен, основатель и генеральный директор OPPO, заявил, что в ближайшие три года OPPO вложат 7 миллиардов долларов в научно-исследовательские работы. Он также добавил, что OPPO сосредоточатся на исследованиях в таких областях, как 5G, AI, AR и big data. Кроме того, бренд намеревается создавать продукцию OPPO на основе неотъемлемых аппаратных технологий и новых возможностей программного обеспечения. Благодаря постоянным научно-исследовательским работам и широкому сотрудничеству с отраслевыми партнерами, OPPO стремятся сделать новейшие и самые современные технологии реальностью во всем мире.