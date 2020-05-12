Fridn оспорила патентную заявку Microsoft на технологию криптовалюты

12 мая 2020, 12:15

Компания N.KRAT Group AG, разработчик системы майнинга криптовалюты Fridn, оспорила патентную заявку Microsoft на идентичную технологию.

Заявка на патент была подана корпорацией Microsoft в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) 26 марта 2020 года. Компания планирует получить авторские права на технологию системы криптовалюты с использованием данных о физической активности человека.

Подобная система уже разработана компанией N.KRAT Group AG и функционирует с 2018 года под названием Fridn. Презентация технологии состоялась в Киеве, что подтверждается публикациями профильных СМИ. Инициатор проекта Александр Спиндлер зарегистрировал авторские права на разработку 21 мая 2018 года.

В связи с этим N.KRAT Group AG 28 апреля 2020 года оспорила патентную заявку Microsoft как рротест третьей стороны (заявление №16138518, подтверждение получения №4801) на основании «отсутствия новизны». Информация о технологии и сопутствующие доказательства

были направлены в USPTO для дальнейшего рассмотрения.

Fridn – это система добычи свободных денег, защищенных с помощью криптографической технологии и технологии электронной цифровой подписи. Майнинг свободных денег происходит с помощью трекеров, приложения Fridn и серверного программного обеспечения в три этапа.



1. Система регистрирует активность человека в спортивных упражнениях (бег, ходьба, танцы и т.д.) с помощью трекера;

2. Полученные данные передаются через мобильное приложение Fridn для верификации и дальнейшей обработки;

3. В случае успешной обработки полученных данных система начисляет человеку свободные деньги в виде токенов, защищенных с помощью криптографической технологии и электронной цифровой подписи.

Активы можно обменивать на другие криптовалюты, оплачивать товары и услуги другим частникам внутри системы. Fridn насчитывает 15 тыс. участников в 12 странах мира.

Для выпуска и распределения криптоденег разработан уникальный алгоритм справедливого, достоверного и безотзывного начисления. Таким образом, каждый участник системы получает вознаграждение за деятельность, способствующую его личному здоровью и развитию.