12 мая 2020, 12:15

Fridn оспорила патентную заявку Microsoft на технологию криптовалюты

Компания N.KRAT Group AG, разработчик системы майнинга криптовалюты Fridn, оспорила патентную заявку Microsoft на идентичную технологию.
Заявка на патент была подана корпорацией Microsoft в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) 26 марта 2020 года. Компания планирует получить авторские права на технологию системы криптовалюты с использованием данных о физической активности человека.

Подобная система уже разработана компанией N.KRAT Group AG и функционирует с 2018 года под названием Fridn. Презентация технологии состоялась в Киеве, что подтверждается публикациями профильных СМИ. Инициатор проекта Александр Спиндлер зарегистрировал авторские права на разработку 21 мая 2018 года.

В связи с этим N.KRAT Group AG 28 апреля 2020 года оспорила патентную заявку Microsoft как рротест третьей стороны (заявление №16138518, подтверждение получения №4801) на основании «отсутствия новизны». Информация о технологии и сопутствующие доказательства
были направлены в USPTO для дальнейшего рассмотрения.

Fridn – это система добычи свободных денег, защищенных с помощью криптографической технологии и технологии электронной цифровой подписи. Майнинг свободных денег происходит с помощью трекеров, приложения Fridn и серверного программного обеспечения в три этапа.


1. Система регистрирует активность человека в спортивных упражнениях (бег, ходьба, танцы и т.д.) с помощью трекера;
2. Полученные данные передаются через мобильное приложение Fridn для верификации и дальнейшей обработки;
3. В случае успешной обработки полученных данных система начисляет человеку свободные деньги в виде токенов, защищенных с помощью криптографической технологии и электронной цифровой подписи.

Активы можно обменивать на другие криптовалюты, оплачивать товары и услуги другим частникам внутри системы. Fridn насчитывает 15 тыс. участников в 12 странах мира.

Для выпуска и распределения криптоденег разработан уникальный алгоритм справедливого, достоверного и безотзывного начисления. Таким образом, каждый участник системы получает вознаграждение за деятельность, способствующую его личному здоровью и развитию.


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