Как защитить право на домен в WIPO Arbitration and Mediation Center?

12 сентября 2022, 15:15

В 2021 году WIPO Arbitration and Mediation Center получили на 22% больше заявок о защите доменного имени, чем в 2020 году.

Число случаев киберсквоттинга растет, а значит каждый бизнес должен знать как выйти победителем из доменного спора. ИТ юристы Stalirov&Co рассказали как подать заявку в арбитраж и выиграть спор на примере кейса Payoneer против гражданина Китая Yin Jun.

Что произошло?

Yin Jun зарегестрировал домены payoneer.top и payoneer.vip. На сайтах размещалась PPC реклама конкурирующих услуг. Тогда Payoneer подали заявку в WIPO Arbitration and Mediation Center. На время рассмотрения спора домены были заблокированы.

Как Payoneer доказали нарушение права на домен?

Чтобы получить распоряжение об аннулировании или передаче спорного доменного имени, заявитель должен доказать каждый из трех элементов:

- Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком заявителя.

- Ответчик законных интересов или прав на доменное имя.

- Доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Получается, прежде чем обращаться в WIPO Arbitration and Mediation Center нужно зарегистрировать торговую марку. Payoneer сделали это еще в 2008 году. Спорные доменные имена полностью включают торговую марку PAYONEER, и отличаются только суффиксами ".top" и ".vip". Ни один из них не мешает узнаваемости торговой марки заявителя.

Ответчик имеет законные интересы или право на доменное имя, если:

- добросовестно предлагает товары и услуги заявителя.

- Использует доменное имя в законных, некоммерческих или добросовестных целях, без коммерческой выгоды, и без намерения ввести потребителей в заблуждение или очернить торговую марку заявителя.

- Все знают ответчика по этим именем, даже не смотря на то, что у заявителя есть торговая марка.

Yin Jun не был авторизованным дилером продуктов или услуг под брендом Payoneer. Не было никаких доказательств того, что платежная система лицензировала или другим образом разрешил Yin Jun использовать торговую марку.

Следующий шаг доказать, что домен зарегистрирован и используется недобросовестно. Такими будут считаться действия ответчика, если он зарегистрировал доменное имя:

- для продажи заявителю, который является владельцем торговой марки, или конкуренту заявителя;

- чтобы помешать владельцу торговой марки или бизнесу конкурента;

- получить выгоду или создать впечатление принадлежности к бизнесу заявителя.

Веб-сайты со спорными доменами содержат рекламные ссылки PPC на конкурирующие сайты и службы. Получается, что Yin Jun получал прибыль за счет интернет-трафика, а значит использовал домен для незаконной коммерческой цели.

Учитывая репутацию Payoneer, пользователи Интернета, скорее всего, были введены в заблуждение. Они думали, что спорные доменные имена имеют отношение к платежной системе, но на самом деле это не так.

Какое решение принял WIPO Arbitration and Mediation Center?

Арбитраж постановил передать домены payoneer.top и payoneer.vip компании Payoneer.

Спор рассматривается в течение месяца. Этот способ защиты прав на доменное имя выбирают бизнесы из более 130 стран по всему миру. США, Франция, Великобритания, Швейцария и Германия входят в первую пятерку стран-исполнителей. А в тройку основных сфер бизнеса, подавших заявки, входят банковское дело и финансы (13%), интернет и информационные технологии (13%), а также биотехнологии и фармацевтика (11%). Поэтому где-бы вы не находились, и какой бизнес не вели, можете эффективно защитить свой домен с помощью арбитражной процедуры и не тратить годы на судебное слушания.

Автор статьи: Валерий Сталиров, CEO компании IT-юристов Stalirov&Co