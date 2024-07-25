OPPO та Ericsson підписали угоду у сфері перехресного ліцензування 5G

25 июля 2024, 22:39

OPPO оголосила про підписання глобальної угоди про співпрацю з Ericsson.



Угода передбачає взаємне перехресне ліцензування патентів, технічне співробітництво, розширення ринку та інші напрямки співпраці. Глобальна перехресна ліцензія охоплює стандартні основні патенти (SEP), пов'язані з технологіями стільникового зв'язку, включаючи 5G.

З моменту свого заснування майже 20 років тому OPPO завжди наполягала на довгострокових інвестиціях в дослідження і розробки, продовжувала поглиблювати свої напрацювання в ключових галузях і трансформувала інновації у високоцінну інтелектуальну власність і провідний досвід користувачів.Станом на 31 березня 2024 року OPPO подала понад 101 000 патентних заявок по всьому світу, за якими було видано понад 55 000 патентів, зокрема 91% всіх патентних заявок - це патенти на корисні моделі. За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), у 2023 році OPPO посіла дев'яте місце у світі за кількістю патентних заявок, поданих відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ), і вже п'ятий рік поспіль входить до світової десятки лідерів.Як один з найбільших власників 5G SEPs OPPO є одночасно і новатором, і виконавцем технологічних стандартів. OPPO активно сприяє впровадженню та застосуванню технологічних стандартів у всій галузі. Станом на 31 березня 2024 року OPPO подала понад 6 100 глобальних патентних заявок на стандарти зв'язку 5G у більш ніж 40 країнах і регіонах. Вона задекларувала понад 3300 стандартів 5G в Європейському інституті телекомунікаційних стандартів (ETSI) і подала понад 11 000 стандартних документів в рамках Проекту партнерства 3-го покоління (3GPP). Згідно зі звітом "Глобальний звіт про основні патенти та пропозиції щодо стандартів 5G (2023)" Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій (CAICT) та "Глобальний звіт про основні патенти 5G", опублікований IPlytics у жовтні 2023 року, OPPO посідає одне з перших місць у світі за силою 5G SEP.