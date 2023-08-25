25 августа 2023, 13:15

Huawei та Ericsson уклали довгострокову угоду про перехресне ліцензування

Компанії Huawei та Ericsson уклали довгострокову угоду про перехресне ліцензування патентів.

Вона охоплює патенти щодо широкого спектра стандартів, зокрема 3GPP, ITU, IEEE та IETF, для технологій мобільного зв’язку 3G, 4G і 5G. Також ця угода передбачає продаж компаніями відповідних мережевих інфраструктурних і споживчих пристроїв, гарантуючи обом сторонам доступ до запатентованих стандартизованих технологій одна одної.

«Ми дуже раді укладанню довгострокової угоди про перехресне ліцензування з Ericsson, — говорить Алан Фань (Alan Fan), голова відділу інтелектуальної власності Huawei. — Як головні учасники стандартних основних патентів (SEP) у сфері мобільного зв’язку компанії визнають цінність інтелектуальної власності одна одної. Ця угода створює сильніше патентне середовище і демонструє відданість обох компаній питанням належного захисту і поваги до інтелектуальної власності».

Протягом останніх 20 років Huawei зробила значний внесок у розвиток основних стандартів у сфері ІКТ, зокрема для стільникового зв’язку, Wi-Fi та мультимедійних кодеків. У 2022 році компанія очолила рейтинг серед заявників Європейської патентної організації за кількістю поданих патентних заявок, що досягла позначки у 4 505 одиниць.

«Наше прагнення ділитися технологічними інноваціями сприятиме здоровому і стійкому розвитку галузі, а також наданню споживачам надійніших продуктів та послуг. Ця угода є результатом інтенсивних обговорень, що забезпечує справедливе дотримання інтересів як власників патентів, так і їх розробників», — додає Алан Фань.

Huawei є власником і розробником SEP та прагне застосовувати збалансований підхід до ліцензування. Завдяки укладанню цієї угоди компанія водночас надає й отримує доступ до основних технологій.
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