Huawei та OPPO підписали глобальну угоду про кросліцензування патентів

Huawei та OPPO анонсували підписання глобальної угоди про кросліцензування патентів, яка поширюється на основні патенти стандартів, включно з 5G.
«Завдяки 20 рокам безперервних інновацій Huawei розробила різноманітні цінні патентні портфоліо для світового ринку в таких сферах, як 5G, Wi-Fi, а також у сфері аудіо- та відеокодеків, — повідомив Алан Фань (Alan Fan), голова відділу інтелектуальної власності Huawei. — Ми раді укласти угоду про кросліцензування з компанією OPPO. Взаємне визнання компаніями цінності інтелектуальної власності є важливим кроком у розвитку інновацій і досліджень у процесах інвестування, отримання прибутку від інвестицій, а також реінвестування. Це дозволить галузі і надалі створювати інновації та надавати клієнтам більш конкурентоспроможні продукти та послуги».
«Ми раді укласти угоду про кросліцензування з компанією Huawei. Вона демонструє, що обидві компанії визнають і поважають цінність інтелектуальної власності одна одної. Це взаємовигідна угода для обох сторін, — зазначив Адлер Фен (Adler Feng), керівник відділу інтелектуальної власності OPPO. — Ми виступатимемо за створення стійкої здорової екосистеми, де ліцензії на інтелектуальну власність можуть бути прийняті під час мирних переговорів, а цінність патенту компанії відіграє ключову роль».
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