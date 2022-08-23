BAKOTECH став дистриб'ютором рішень Netscout Systems

23 августа 2022, 14:45

Компанія Netscout розпочинає співпрацю з українським IT-дистриб'ютором BAKOTECH. Угода поширюється на Україну, Азербайджан, Грузію, Вірменію та Молдову.

Завдання BAKOTECH полягатиме в покращенні впізнаваності бренду у зазначених регіонах, генерації попиту на продукти вендора та створення можливостей для його задоволення.



Netscout Systems – це американський виробник рішень для управління продуктивністю мереж та додатків, а також захисту від DDoS-атак та розслідування інцидентів. Netscout Systems є однією з провідних компаній у цій сфері завдяки глибокому вивченню проблематики та способів її вирішення, результатом чого стали інноваційні технології з аналізу та зіставлення потоків даних та трафіку (nGenius) та комплексного аналізу пакетів (Sniffer).



Клієнтам будуть доступні рішення вендора з моніторингу мереж та додатків, виявлення загроз на рівні мережі (Network Detection and Response, NDR), захисту від DDoS, а також рішення для мобільних операторів для захисту та моніторингу телеком-інфраструктури.



«Співпраця з Netscout Systems значно покращить нашу ціннісну пропозицію клієнтам. Технологічні рішення вендора розширять наші можливості щодо вирішення проблем, пов'язаних з організацією та управлінням інфраструктурою додатків. Синергія рішень вендора з наявними в портфелі BAKOTECH дасть йому впевненість в осмисленому і грамотному просуванні його продукту», — коментує Євген Бадах, СЕО BAKOTECH.