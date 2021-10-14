ERC та Konftel уклали угоду про співпрацю

14 октября 2021, 10:29

Компанія Konftel – світовий виробник відео та аудіообладнання для конференц-зв'язку та український дистриб'ютор ERC повідомляють про укладення партнерської угоди.

З цього моменту продуктовий портфель ERC поповниться лінійкою інноваційних продуктів та рішень Konftel, які повністю відповідають технологіям нового покоління в галузі зв'язку.

Системи відеоконференцзв'язку, крім України, будуть представлені в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Білорусії, Молдові, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані та Киргизстані.

«Компанія Konftel відома своїми рішеннями для відеоконференцій в будь-яких приміщеннях, і робота з ERC забезпечує нову потужну платформу для подальшого розвитку бізнесу» – зазначає директор з міжнародних продажів Томмі Едлунд.

«Ми, у компанії ERC розуміємо, що треба диверсифікувати свій асортимент продукції, і Konftel є чудовим партнером, який допоможе нам зростати та розвиватися, особливо у зв'язку з пандемією, яка змінила спосіб діяльності багатьох компаній та роботу їх співробітників.

У Konftel є рішення для кожного – від домашнього офісу до великого залу, – щоб забезпечити високоякісну конференцію. Ми раді співпрацювати з цією компанією, об'єднуючи людей в Україні та за її межами» – додає менеджер з розвитку бізнесу ERC Костянтин Деконський.

Компанія ERC, володіючи широкою партнерською мережею, бере на себе просування всього спектру інноваційних рішень вендора, до- та післяпродажне технічне обслуговування обладнання.

У найближчих планах компаній — забезпечити складські запаси обладнання і провести навчання фахівців, а також ряд маркетингових заходів.