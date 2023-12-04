Rheinmetall хоче побудувати свої перші бронемашини в Україні вже 2024-го року

Голова компанії "Паппергер" повідомив, що очікує укладення угоди з Україною щодо розпочатку будівництва броньованих транспортних машин "Fuchs" та бойових машин піхоти "Lynx" на початку наступного року.
«Після підписання контракту ми хочемо завершити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців».
4 декабря 2023, 9:15
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Голова компанії "Паппергер" повідомив, що очікує укладення угоди з Україною щодо розпочатку будівництва броньованих транспортних машин "Fuchs" та бойових машин піхоти "Lynx" на початку наступного року.
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