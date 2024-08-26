Українська Inguar Defence представила концепт бойової машини піхоти Inguar-7

26 августа 2024, 11:45

На оприлюдненому концепті бойова машина піхоти озброєна бойовим модулем, який отримав автоматичну гармату (ймовірно, 30-мм).

Проти важкої бронетехніки на модуль встановлюється пускова установка з двома керованими протитанковими ракетами.

На ілюстрації демонструється український протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» компанії «Луч».

У верхній частині башти розміщується, ймовірно, багатоканальний тепловізійний приціл, який встановили у захисну конструкцію.

У задній частині башти встановили систему запуску димових гранат, які створюють аерозольні димові завіси.

Також бойова машина піхоти має десантне відділення та додаткове бронювання корпусу, яке встановлюється з обох боків машини.