Vodafone Україна та PULSE об’єдналися заради порятунку поранених

23 мая 2024, 11:15

Благодійний фонд PULSE, що розвиває тактичну медицину в Україні, та Vodafone Україна розпочали реалізацію проєкту з організації стабілізаційних пунктів в прифронтових зонах.

Проєкт складається з двох основних етапів:



• навчання військово-медичного персоналу переливанню крові

• забезпечення обладнанням для переливання та зберігання крові прифронтових стабілізаційних пунктів.

На цей час вже підготовлені дві інструкторські групи, які в подальшому передаватимуть досвід бойовим медикам.За статистикою втрата крові є основною причиною смертності поранених. У багатьох випадках кров пацієнту переливають вже у шпиталі, що може бути надто пізно, враховуючи складні умови евакуації із зони бойових дій. Натомість раннє переливання крові у поєднанні із правильною зупинкою кровотечі на місці отримання поранення та швидкою евакуацією значно підвищує рівень виживання постраждалих з травмами.«В такій важкій та брутальній війні, яку веде Україна проти агресора, критично ставати кращими, міцнішими, зокрема, запроваджувати найпросунутіші медичні практики для порятунку пацієнтів. Саме такою практикою є переливання крові медичними працівниками на догоспітальному етапі: чим швидше поранений отримає кров – тим більше шанс врятувати важкого пацієнта. Саме в запровадженні таких інновацій, що є непростою задачею, бачу силу взаємодії Збройних сил, PULSE як експертної організації, головного донору проєкту Vodafone і інших представників відповідального бізнесу», – зазначив співзасновник PULSE Федір Сердюк.Проєкт реалізується у партнерстві з Українським центром трансплант-координації відповідно до дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я.Першими, хто пройде навчання з догоспітального переливання, стануть медики бойових бригад Корпусу морської піхоти ЗСУ. Курс навчання розрахований на 4 дні. За планом протягом трьох місяців будуть підготовлені 4-5 груп медиків бойових бригад Корпусу морської піхоти ЗСУ та забезпечено обладнанням для зберігання, транспортування та переливання крові щонайменше 4 стабілізаційних пункти.«Ми надаємо послуги, які стали життєво необхідними під час війни, критичними для виживання, організації допомоги та порятунку людей. І всебічно допомагаємо тим, хто рятує людські життя, насамперед, медикам. Закупівля медичного обладнання, тренування та психологічна підтримка медиків – це один з пріоритетів для нас сьогодні», – зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.