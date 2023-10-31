Vodafone передав аптечки першої медичної допомоги

31 октября 2023, 16:45

Мешканці прифронтових регіонів України отримали аптечки першої медичної допомоги. Ця ініціатива була реалізована завдяки співпраці Vodafone Україна та БФ “Чисті Серцем”.

В рамках проекту було передано 3 368 аптечок першої медичної допомоги загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень для цивільного населення прифронтових регіонів України.



Допомогу отримали жителі Херсонської, Запорізької, Сумської, Харківської, Донецької та Луганської областей.



Основними напрямками інвестицій компанії на прифронтових територіях залишається оперативне відновлення зв’язку та капітальне відновлення мережі після руйнувань – адже бойові дії тривають на територіях, де у Vodafone було більше абонентів та обладнання. Незважаючи на це, завдяки невтомній роботі зв’язківців, на сьогодні компанії вдалось вийти на рівень 90% дієздатності мережі. Все для того, аби українці завжди залишались на зв’язку.



Крім того, компанія допомагає місцевим мешканцям прифронтових регіонів й іншими речами, адже бачить з якими проблемами вони стикаються щодня. Загалом, з березня 2022 року компанією Vodafone було надано безкоштовних гаджетів та послуг на суму 1,54 млрд гривень. І ще 152 млн гривень перераховано на різні соціальні та гуманітарні потреби (покупка машин швидкої допомоги та медичного обладнання, будівництво укриттів для шкіл, гуманітарні конвої, матеріальна допомога дітям загиблих військових, підтримка студентів, передача комп’ютерної, IT та іншої техніки). Так само компанія долучається і до спільних проєктів, принаймні встановлення альтернативних систем обігріву для пологових будинків в рамках проєкту "Ліга тепла". В підтримку мережі та забезпечення її роботи в умовах воєнних дій та блекаутів наразі проінвестовано понад 5,8 млрд грн.