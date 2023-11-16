16 ноября 2023, 14:45

У Бучі з‘явиться мобільний застосунок "Медичний інтелектуальний асистент"

Він допоможе знизити навантаження на лікарів, що покращить доступність та ефективність медичної та психологічної допомоги. 

Впровадження цього застосунку заплановано на перший квартал наступного року на базі Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.
 
«Медичний інтелектуальний асистент» з’явиться завдяки перемозі ГО «Свідомої Бучанської громади» у конкурсі «Act to Support», де вона була обрана з поміж понад 40 громадських організацій з усієї України.
 
Новий медичний застосунок розробляється представниками ГО «Свідома Бучанська громада» спільно з технічним партнером «Open Data Lab - Ukraine» та за підтримки Акселераційної програми Act to Support проєкту «Фенікс», що виконується Фонд Східна Європа коштом Європейського Союзу @European Union in Ukraine. 
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