У Бучі з‘явиться мобільний застосунок "Медичний інтелектуальний асистент"

16 ноября 2023, 14:45

Він допоможе знизити навантаження на лікарів, що покращить доступність та ефективність медичної та психологічної допомоги.

Впровадження цього застосунку заплановано на перший квартал наступного року на базі Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.«Медичний інтелектуальний асистент» з’явиться завдяки перемозі ГО «Свідомої Бучанської громади» у конкурсі «Act to Support», де вона була обрана з поміж понад 40 громадських організацій з усієї України.Новий медичний застосунок розробляється представниками ГО «Свідома Бучанська громада» спільно з технічним партнером «Open Data Lab - Ukraine» та за підтримки Акселераційної програми Act to Support проєкту «Фенікс», що виконується Фонд Східна Європа коштом Європейського Союзу @European Union in Ukraine.