В Україні запустять систему "е-Консул"

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо запуску інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул". Вона має покращити доступність консульських послуг для українців за кордоном.
Завдяки новій системі частину дій можна буде виконувати онлайн, а автоматизоване підтягування документів з реєстрів значно спростить процеси.
"Рішення уряду - результат роботи МЗС із цифровізації консульських послуг. Система "е-Консул" зробить сервіси доступнішими і швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном"
— пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зазначається, що нова платформа дозволить скоротити час надання послуг від 30 до 80 відсотків залежно від їх типу.