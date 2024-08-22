В Україні запустять систему "е-Консул"

22 августа 2024, 13:15

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо запуску інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул". Вона має покращити доступність консульських послуг для українців за кордоном.

Завдяки новій системі частину дій можна буде виконувати онлайн, а автоматизоване підтягування документів з реєстрів значно спростить процеси."Рішення уряду - результат роботи МЗС із цифровізації консульських послуг. Система "е-Консул" зробить сервіси доступнішими і швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном"— пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.Зазначається, що нова платформа дозволить скоротити час надання послуг від 30 до 80 відсотків залежно від їх типу.