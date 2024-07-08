8 июля 2024, 15:15

Медпослуги без направлення лікаря в державній лікарні будуть платними, — МОЗ

Рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів України та набуде чинності з 1 січня 2025 року.


Оцените новость:
  • 0 оценок