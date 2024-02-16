Зеленський підписав закон про легалізацію медичного каннабісу

16 февраля 2024, 9:45

15 лютого закон опублікували в парламентській газеті «Голос України», 16 лютого він набуде чинності.

Документ передбачає:розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства;виробництво ліків буде контролюватися на всіх етапах;вирощувати канабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції;кожен кущ буде мати індивідуальне кодування для того, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта;препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.