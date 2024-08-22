На Чернігівщині невакцинованих дітей переведуть на дистанційку

22 августа 2024, 9:45

На Чернігівщині дітей, які не мають медичних довідок про стан здоров’я та щеплення, переведуть на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Чепурний 20 серпня на брифінгу в Чернігівській ОВА."Для того, щоб отримати цю довідку, треба звернутися до сімейних лікарів або лікарів-педіатрів, які проведуть необхідний медичний огляд", — говорить Чепурний.За його словами, у довідці ставлять відмітки про стан здоров’я дитини, рекомендації щодо фізичного навантаження, а також прописуються всі щеплення, які отримала дитина. У кінці лікар пише висновок про стан здоров’я пацієнта.