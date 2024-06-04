4 июня 2024, 11:45

Інтернет – це безмежний ресурс для навчання, розваг та спілкування. Проте, як і в реальному житті, в онлайн-середовищі існують певні ризики. Саме тому важливо навчити дітей та підлітків користуватися ним безпечно й відповідально.



Шкільний рік добігає кінця, наближаючи літні канікули – час, коли діти, зазвичай, проводять більше часу в Інтернеті. І саме тому, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Google представив в Україні платформу “Безпека дітей в Інтернеті”, що допоможе батькам, вчителям, вихователям та самим дітям безпечно й упевнено досліджувати онлайн-світ. На сайті зібрано корисні інструменти та ресурси з онлайн-безпеки для дітей та підлітків, а також батьків і вчителів які завжди будуть під рукою та в одному місці.

“Безпека дітей в Інтернеті” – це платформа, яка допоможе зробити Інтернет безпечним та комфортним простором для молодого покоління. На ньому ви знайдете:інформацію про основи цифрового громадянства й безпеки, адаптовану для дітей різного віку, поради щодо того, як навчити дітей ділитися інформацією онлайн відповідально, спілкуватися ввічливо та захищати свою конфіденційність, інструменти та ресурси, які допоможуть батькам та вчителям розпочати розмову з дітьми про безпеку в Інтернеті.Серед нового контенту на сайті представлено “Посібник із Family Link для батьків”, що допоможе встановити основні правила використання цифрових пристроїв для вашої сім’ї. В ньому батьки знайдуть інформацію, присвячену доступним функціям Family Link – застосунку, який допомагає батькам наглядати за своїми дітьми, коли вони починають користуватися пристроями Android, – проте всім батькам буде корисно обговорити ці технології з дітьми.На додаток до цього, в окремому посібнику зібрано поради, які допоможуть молодому поколінню бути в мережі пильними, доброзичливими та сміливими, а також користуватись Інтернетом обачно і безпечно.Крім того, на сайті зібрано продукти з онлайн-безпеки, які було запущено раніше:Онлайн-гра "Interland: Безпека дітей в Інтернеті" – призначена для того, щоб допомогти дітям набути важливих навичок, що гарантуватимуть їхню безпеку в Інтернеті та допоможуть їм стати відповідальними цифровими громадянами. Гра доступна онлайн і не потребує завантаження або реєстрації, і в неї можна грати на будь-якому пристрої та будь-де.Посібник із безпеки дітей в Інтернеті – знайомить дітей з основами цифрового громадянства й безпеки, щоб допомогти їм досліджувати онлайн-світ упевнено.Посібник охоплює п'ять фундаментальних тем щодо цифрового громадянства та безпеки:Ділися з обачністю. Цифровий слід і відповідальне спілкування.Не дай себе обманути. Фішинг, шахрайство та надійні джерела.Бережи свої таємниці. Безпека в Інтернеті та паролі.Круто бути доброзичливим! Боротьба з негативною поведінкою в Інтернеті.Сумніваєшся? Спитай! Сумнівний контент та сценарії.Посібник із медіаграмотності для підлітків – основною метою посібника є формування основ медіаграмотності, щоб підлітки могли стати впевненими користувачами Інтернету, здатними критично оцінювати інформацію та відповідально ділитися нею онлайн. Посібник складається з п’яти уроків, кожен з яких охоплює певний ключовий аспект цифрового громадянства.Google Україна реалізує цей проєкт за підтримки Міністерства освіти і науки України та ГО “Смарт освіта”. Усі навчальні матеріали розроблено спільно з партнерами-спеціалістами з онлайн-безпеки - Internet Keep Safe Coalition, Connect Safety та Family Online Safety Institute, щоб бути впевненими, що інформація буде справді корисною для сімей і вчителів.Ми постійно співпрацюємо з дітьми та підлітками, батьками, урядами, лідерами галузі та експертами з питань конфіденційності, безпеки дітей, благополуччя та освіти для створення кращих, безпечних продуктів для дітей та підлітків. Сподіваємось, новий сайт допоможе батькам та сім’ям більш впевнено користуватися сучасними технологіями та інструментами та зробити перебування дітей в Інтернеті більш безпечним.