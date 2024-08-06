6 августа 2024, 15:45

Більше можливостей для батьків завдяки функції School Time

Функція School Time (Час навчання) з'являється на більшій кількості пристроїв Android, також ми продовжуємо надавати можливості персоніфікованого досвіду для підлітків.



Батьки глибоко замислюються над тим, як їхні діти повинні використовувати технології, зокрема те, як знайти правильний баланс між часом, проведеним в Інтернеті та поза ним. У кожної сім'ї різні потреби та погляди на цю тему, тому ми зосередилися на розробці інструментів, які допомагають кожній сім'ї встановлювати власні базові правила.



Відтепер батьки зможуть використовувати функцію School Time (Час навчання) на телефонах Android та інших пристроях.



Допомога учням зосередитися на навчанні протягом шкільних годин



Ми регулярно спілкуємося з батьками під час розробки продуктів і часто отримуємо відгуки від батьків, які не хочуть, щоб їхні діти відвертали свою увагу в школі, але все ж таки хочуть мати можливість зв'язатися з ними в разі надзвичайної ситуації.



Саме тому цього року ми представили функцію School Time (Час навчання) на смартгодинниках Fitbit Ace LTE. Протягом наступного року ми впровадимо цю функцію на ще більшій кількості пристроїв, включно із вибраними телефонами Android, планшетами та смартгодинниками Samsung Galaxy, щоб сприяти продуктивному навчальному середовищу.



Функція “Час навчання” дозволяє батькам встановлювати на особистому пристрої дитини спеціальний домашній екран з обмеженою функціональністю протягом годин навчання у школі, що допомагає зменшити відволікання під час занять. Батьки можуть планувати та вибирати, які додатки дозволені під час “Часу навчання” в застосунку для батьківського контролю Family Link. Батьки також матимуть можливість дозволяти дзвінки або повідомлення від певних контактів.



School Time також можна вмикати поза класом, коли потрібно зосередитися на навчанні або відірватися від екранів. Для підлітків, які не перебувають під наглядом батьків через Family Link, ми також пропонуємо режим "Фокус" на пристроях Android, щоб запобігти зайвим сповіщенням і обмежити відволікання протягом певного періоду часу.



Коли діти дорослішають і стають підлітками, батьки можуть потребувати різних опцій нагляду, які б краще відповідали рівню розуміння та використання технологій їхніми дітьми. Ми визнаємо, що налаштування, які хоче використовувати сім'я, можуть відрізнятися залежно від віку, стадії розвитку та стилю виховання. Ось чому ми продовжуємо надавати можливість індивідуальних налаштувань та досвіду:



Нові функції нагляду для батьків підлітків з'являться на YouTube. В оновленні, яке буде випущено пізніше цього літа, батьки та підлітки зможуть зв'язати свої облікові записи, що дозволить батькам побачити активності своїх дітей на YouTube.



У Family Link нагляд можна ввімкнути для всіх вікових груп. Це допомагає надати батькам гнучкість у визначенні додатків, продуктів та можливостей, які можуть використовувати їхні діти, а також продовжувати стежити за їхньою активністю та встановлювати цифрові правила, такі як обмеження часу перед екраном або дані про місцеперебування дитини.



Для всіх користувачів віком до 18 років ми пропонуємо налаштування безпеки за замовчуванням. Це включає ввімкнення функції SafeSearch, встановлення обмежень щодо контенту та вимкнення автовідтворення на YouTube. Нещодавно ми також запровадили нові запобіжні заходи, які обмежують рекомендації відео з вмістом, який може бути проблематичним, особливо для підлітків, якщо переглядати його багаторазово, наприклад вміст, пов’язаний із зображенням тіла.



Ми постійно інвестуємо в дослідження та розробки, щоб задовольнити потреби батьків і дітей. Тісно співпрацюючи з експертами з питань розвитку дітей, освіти та технологій, ми маємо на меті допомогти сформувати майбутнє, де технології продовжуватимуть сприяти навчанню та дослідженню.

