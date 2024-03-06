Київстар інвестує в IT-навчання дітей, які втратили батьків під час війни

6 марта 2024, 17:15

Київстар, провідний оператор мобільного зв'язку в Україні, інвестує 5,8 млн грн у навчальну ініціативу допомоги дітям, що втратили одного чи обох батьків під час війни.

Проєкт має на меті забезпечити IT-освітою та необхідними технічними пристроями для навчання понад 340 юнаків і дівчат старшої школи.

Мобільний оператор об'єднує зусилля з онлайновою ІТ-академією для дітей та підлітків GoITeens і благодійною платформою dobro.ua для запуску освітньої ініціативи, спрямованої на підтримку старшокласників, підопічних благодійного фонду «Діти Героїв», який опікується понад 7000 дітей, які втратили батьків через війну.

«ІТ-галузь в Україні продемонструвала неймовірне зростання, і ми у Київстар відчуваємо свій обов'язок сприяти розвитку потенціалу наших дітей. Це особливо важливо для тих, хто втратив батьків під час війни. Наша інвестиція в освіту та розвиток цифрової інфраструктури є відображенням соціальної відповідальності компанії та внеску у створення прогресивного майбутнього для України», – зазначив Олександр Комаров, президент Київстар.

Освітня програма від GoITeens втілює проєктний підхід, який не тільки дозволить юнакам і дівчатам успішно працювати на фрилансі або в IT-компаніях, але й засновувати власні технологічні стартапи ще до початку навчання в університеті. Київстар, підкреслюючи важливість доступу до сучасних технологій у навчальному процесі, частково забезпечує дітей, котрі цього потребують, ноутбуками. Це дозволяє їм не тільки активно брати участь у реальних проєктах, які відповідають вимогам сучасного IT-ринку, але й забезпечує практичними навичками та цінним досвідом, що є фундаментом для майбутньої кар'єри в галузі.

«Наша ціль – надати якісну освіту – потребує чималих зусиль і вкладень: у викладачів, матеріали й інфраструктуру. Ми вдячні Київстар за підтримку цієї важливої ініціативи, тому що 340 українських дітей отримають актуальну IT-освіту та можливість створити власну історію успіху. Це великий внесок у виховання дітей, чиї батьки були вбиті ворогом за нашу Незалежність», — розповів Вячеслав Поліновський, генеральний директор онлайнової ІТ-академії для дітей «GoITeens».

На благодійній платформі dobro.ua створений проєкт, аби кожен, хто бажає допомогти підліткам здобути IT-освіту, міг долучитися та зробити свій внесок у їхнє навчання та майбутнє України.

«Освітні проєкти завжди є у фокусі роботи нашої платформи. Освіта – це найкраща інвестиція, яку суспільство може зробити в своє майбутнє. Діти, котрі втратили під час війни батьків, потребують глибшої турботи та підтримки. Ми ніколи не зможемо повернути їм найближчих, але може спробувати якомога краще підготувати до дорослого життя, в якому вони будуть затребуваними спеціалістами», – підкреслила Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.



Київстар разом із партнерами закликає спільноту долучитися до ініціативи та навчити більшу кількість дітей, що втратили одного чи обох батьків під час війни. Наша мета – зібрати 1,2 млн грн і разом навчити 500 дітей.