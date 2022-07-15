В Україні відкрився табір для постраждалих від війни дітей

15 июля 2022, 14:15

2 липня відбувся перший заїзд до нового реабілітаційного табору для дітей, які постраждали від війни. До роботи залучили персонал дитячого центру "Артек Лісовий".

Другого липня перші 100 дітей з постраждалих районів Київщини вирушають до санаторно-оздоровчого комплексу на Івано-Франківщині. Протягом двох тижнів на них чекає програма відпочинку та психологічної реабілітації від персоналу дитячого центру “Артек Лісовий”. При необхідності з дітьми також будуть працювати професійні психологи.

В планах команди фонду "Родина-Україна", яка керує проєктом, організувати ще три реабілітаційних заїзди. Тому зараз активно збирають кошти для ще 300 дітей з постраждалих областей України. Скористатися програмою реабілітації можуть діти військовослужбовців, діти, що втратили батьків внаслідок війни та діти, які проживали на територіях, де велися бойові дії. Для цього достатньо зареєструвати дитину на офіційному сайті фонду "Родина-Україна".



Долучитися до благодійного збору може кожен бажаючий з будь-якої точки світу. Реквізити для здійснення благодійних внесків розміщені на сторінці фонду “Родина-Україна”.

Фонд заснував Назар Збіглей, який призупинив зайняття адвокатською діяльністю на період війни, щоб займатися волонтерством.“Всі сили бізнесу спрямовані на досягнення перемоги і кожен робить свій внесок в майбутнє України. Я започаткував благодійний фонд психологічної допомоги “дітям війни” за підтримки Київської обласної військової адміністрації. Партнерами стали такі компанії як GigaTrans, GigaCloud, Домонет, Чорноморка, Ideals, Acurateco. Серед амбасадорів відомі українські особистості, зірки спорту та шоу-бізнесу, українські блогери та інфлюенсери. На реалізацію першого етапу зібрано 1 500 000 гривень. Дякую кожному, хто долучився до проєкту та прошу стати його частиною тих, хто цього ще не зробив. Адже в наших силах подарувати цим дітям дитинство та зробити ще один крок на шляху до нашої спільної перемоги” — коментує Назар Збіглей, засновник та CEO Благодійного фонду “Родина-Україна”.