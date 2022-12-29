Додаток Київстар ТБ запускає новий функціонал для найменших глядачів

29 декабря 2022, 9:45

Додаток Київстар ТБ, що є партнерським проєктом 1+1 media та Київстар, запустив новий функціонал — «Дитячий профіль».

Це окремий профіль з функціоналом, який фільтрує весь контент за віковими обмеженнями для дітей, віком до 8 років. Серед продуктів, які обʼєднають найменших глядачів, - мультфільми, анімаційні серіали, розважальний, пізнавальний та освітній контент.

Що стосується технічних особливостей, то у дитячому профілі наявна функція захисту – встановлення паролю, що дозволить обмежити покупку контенту та перехід з дитячого профілю в дорослий. Таким чином, батьки завжди будуть впевнені у тому, що їхні діти дивляться безпечний контент. Крім цього, як і раніше, абоненти Київстар ТБ мають доступ до акаунту з 5 різних пристроїв, це стосуватиметься і дитячого акаунту, де зберігатиметься історія переглядів, обраного контенту тощо. Профіль доступний на мобільних девайсах та планшетах з операційними системами IOS та Android, а також у WEB та незабаром на SMART TV та Android TV.

“Питання споживання контенту найменшими глядачами завжди дуже актуальне, адже батьки повинні бути певними, що діти дивляться безпечний контент та актуальні програми, фільми та серіали відповідно до віку. Тому в Київстар ТБ ми тривалий час працювали над спеціальним профілем, який відповідатиме запитам батьків, а також пропонуватиме широку контенту лінійку дітям. Пишаємося, що нам вдалося втілити в реальність цей важливий проєкт, тож віримо, що користувачі платформи незабаром відчують усі переваги дитячого профілю на практиці”, - прокоментували в Київстар ТБ.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Київстар ТБ істотно розширили свою бібліотеку для найменших глядачів: на платформі з’явилося близько 100 нових проєктів, які стосуються вивчення іноземних мов, мистецтва, цифрової освіти, медіаграмотності, літератури, дизайну тощо.

Також восени Київстар ТБ поповнили бібліотеку контентом студії Disney. Всі продукти доступні в професійній українській озвучці, а більшість також мають оригінальну аудіодоріжку англійською мовою. Діти дошкільного віку можуть безкоштовно переглядати аудіоказки та інших пізнавальний контент.