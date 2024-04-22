Прем’єра мультсеріалу "Книга-мандрівка. Міста" на Київстар ТБ

22 апреля 2024, 12:15

Мультфільми, що створені за мотивами книжок про незламні міста України, вже доступні до перегляду на Київстар ТБ.

Також до 23 квітня глядачі можуть відвідати благодійні кінопокази у київському кінотеатрі «Оскар» в ТРЦ «Гулівер».

Мультсеріал «Книга-мандрівка. Міста» глядачі можуть переглянути на Київстар ТБ, попередньо здійснивши авторизацію за допомогою номера телефону. Доступ до платформи можливий для користувачів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.Для зручного та безпечного перегляду контенту дітьми, на Київстар ТБ доступний Дитячий профіль, що має обмеження щодо показу реклами та контенту для найменших.Також, платформа кіно та телебачення Київстар ТБ стала організатором кінопоказів мультсеріалу у столичному кінотеатрі «Оскар» в ТРЦ «Гулівер», де впродовж тижня безкоштовно транслюються всі серії. Кожен може відвідати кінопоказ щодня о 10:00 до 23 квітня за умови попередньої реєстрації.«Для нас важливо не лише заохочувати найменше покоління дивитись український контент безпечно та зручно, але й стимулювати їх пізнавати та знати історію своєї країни. «Книга-мандрівка» – це якраз той проєкт, що покликаний розказати справжню, неспаплюжену історію про велич українських міст. Тому тепер діти та дорослі можуть вирушити у корисну та цікаву відеомандрівку на Київстар ТБ без додаткової плати», – каже Павло Рибак, СЕО Київстар ТБ.«Книга-мандрівка. Міста» покликана занурити аудиторію в неймовірну подорож українськими містами, які продемонстрували стійкість і патріотизм, а також стали прикладом незламності для усього світу. На глядачів чекають серії із містами Київ, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Чернігів та Суми. Також, одна із серій присвячена історії про Чорнобиль.Мультсеріал було створено на основі однойменних книжок, які можна придбати у книгарнях. Весь проєкт легко й захопливо розказує про автентичність і винятковість українських міст, а унікальні факти зацікавлять як дітей, так і дорослих. До створення проєкту долучились Сергій Жадан, брати Капранови, Тарас Тополя, Ірена Карпа. Також, кожен мультик озвучений відомими голосами, наприклад, у серії про Харків козаком Харко став Олег Михайлюта «Фагот».Проєкт створений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)". Київстар ТБ та 1+1 media виступили медійними партнерами ініціативи.