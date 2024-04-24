Київстар ТБ надає безоплатний доступ до платформи для жителів Харкова та області

24 апреля 2024, 14:45

У зв’язку з атакою на телевежу у Харкові, Київстар ТБ надає безоплатний доступ до своєї платформи кіно та телебачення, щоб жителі регіону могли дивитися українські інформаційні ресурси.

Щодня ворог продовжує свої спроби дестабілізувати українське суспільство та обмежити доступ українців до верифікованої інформації, особливо у прикордонних та тимчасово окупованих регіонах. Так, після кількох спроб заглушити супутникове мовлення України, 22 квітня росія атакувала телевежу в Харкові, намагаючись зруйнувати ефірне цифрове телевізійне мовлення (Т2) на Харківщині.

Для того, щоб забезпечити харків’янам можливість отримувати інформацію навіть попри удари ворога, платформа кіно та телебачення Київстар ТБ надає жителям міста та області безоплатний доступ до новин та іншого контенту на період кризової ситуації за промокодом KHARKIV.

Інструкція з активації промокоду для доступу до Київстар ТБ:

1. Завантажте додаток «Київстар ТБ» на свій пристрій (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) або відкрийте вебверсію у браузері за посиланням: https://tv.kyivstar.ua/.

2. Пройдіть безоплатну авторизацію за номером телефону.

3. У розділі «Профіль» оберіть «Ввести промокод».

4. Введіть промокод KHARKIV у відповідне поле та натисніть «Далі».

5. Користуйтеся безперебійним доступом до українського телебачення.

Звертаємо увагу, що активувати промокод зможуть абоненти всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів до кінця весни. Промокод надає ознайомчий доступ до пакета «Преміум HD».

Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ доступна з одного акаунту одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці. За потреби фільми, серіали та програми можна завантажити в додатку й дивитися без доступу до інтернету, а також безоплатно підключити Дитячий профіль, аби обмежити дітям доступ до небажаного контенту та реклами.