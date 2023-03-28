Дитячий контент від "Sesame Workshop" доступний на платформі Київстар ТБ

28 марта 2023, 14:15

З 27 березня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ ексклюзивно з’явився новий сезон легендарного анімаційного проєкту «Вулиця Сезам».

Окрім основних випусків, виробники шоу «Sesame Workshop» спеціально для українських дітей розробили 5 епізодів, які допоможуть їм впоратися з викликами великої війни.

Нове міжнародне партнерство з «Sesame Workshop» відбувається у взаємодії з ініціативою першої леді Олени Зеленської зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров’я.Для того щоб розробити та запустити концепцію для України, «Sesame Workshop» провела окреме дослідження з українськими батьками й освітянами. В серіях, створених для України, розкриваються теми: як продовжувати навчання в умовах війни, як впоратися з великими змінами, як долати травму внаслідок конфлікту чи кризи, як справитися з почуттями, коли ти далеко від дому та як пишатися собою попри все.Контент не тільки дубльований українською мовою, але й максимально адаптований для дошкільнят. Так, до прикладу, в українській версії зʼявляються персонажі Пташидло та Коржик. Загалом, українською дубльовано 140 епізодів за 4 освітніми напрямками: математика, наука, соціальні навички, здоров’я та захист дитини.«Вулиця Сезам» – це міжнародна пізнавальна освітня програма й одна з найтриваліших дитячих передач в історії телебачення. Головна мета проєкту – вирішення освітніх проблем дітей через поєднання телебачення й улюблених героїв. У створенні шоу активно беруть участь педагоги, психологи, фахівці з розвитку дитини.Контент «Вулиця Сезам» буде доступний кожному, хто завантажить застосунок Київстар ТВ, безоплатно, в тому числі користувачам іншим телеком-операторів. Абоненти Київстар зможуть його переглядати без плати за трафік.Зазначимо, що також на Київстар ТБ у вільному доступі є понад 10 000 годин освітнього контенту на різний вік, які стосуються вивчення іноземних мов, мистецтва, цифрової освіти, медіаграмотності, літератури, дизайну тощо.

Також на Київстар ТБ є велика бібліотека з контентом студії Disney. Всі продукти доступні в професійній українській озвучці, а більшість також мають оригінальну аудіодоріжку англійською мовою. А щоб батьки не переживали, чи не подивиться малеча раптом дорослі фільми чи страшні новини, на платформі є функція «Дитячий профіль» із контентом, що розроблений виключно для дітей віком до 8 років.