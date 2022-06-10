Безлімітний інтернет для роботи та навчання онлайн у новому тарифі від Київстар

10 июня 2022, 13:45

Для зручності усіх абонентів, які сьогодні навчаються та працюють онлайн, Київстар створив новий тариф «СуперГіг».

З 10 червня абоненти передоплати можуть користуватися безлімітним 4G-інтернетом за 300 гривень на місяць.

Ми рекомендуємо підключати новий тариф абонентам, яким необхідний лише безлімітний 4G-інтернет для роутера, планшета чи смартфона у якості другої сім-карти або для іншого девайса. Хвилини для розмов та SMS не входять у цей пакет послуг. Щоб перейти на новий тарифний план достатньо зателефонувати за номером 477.

Плата за користування безлімітним 4G інтернетом становитиме 300 гривень на місяць. Після підключення тарифу абонентам буде доступний безлімітний інтернет на максимальній у мережі оператора швидкості до використання 300 Гб протягом місяця, що дозволяє навчатися та працювати онлайн, а також насолоджуватися переглядом улюблених фільмів у максимальній якості без затримок у завантажені.

Великий вибір ліцензійного розважального та навчального контенту можна дивитися, наприклад, на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Від початку війни Київстар надає безоплатний доступ до новинних телеканалів, дитячого та навчального контенту, а також аудіоказок української мовою абонентам всіх мобільних операторів.

