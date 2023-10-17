Vodafone запустив новий тариф Turbo: безлімітний інтернет та 1 600 хв за 165 грн

17 октября 2023, 10:15

Vodafone повертає пропозицію з безлімітним інтернетом на полиці всієї України.

Компанія запустила новий національний тариф Vodafone Turbo за 165 грн/4 тижні і до нього – спеціальну пропозицію «TurboБезлім», що надає можливість користуватися безлімітним 4G-інтернетом та збільшує кількість хвилин на дзвінки до 1600 хв.

Усі нові клієнти, які придбають стартовий пакет Vodafone Turbo, одразу отримають максимальні переваги тарифу – безлімітний 4G та безліч хвилин для розмов. А щоб користуватися цими перевагами надалі, потрібно буде лише вчасно оплачувати свій пакет послуг на 4 тижні. Для тих абонентів, хто не встигне сплатити вчасно, будуть доступні не менш привабливі об’єми послуг у тарифі – це 20 ГБ та 800 хв по Україні.Для того, щоб абоненти не забули вчасно поповнити рахунок і отримати збільшений пакет послуг, Vodafone за 2 дні до дати закінчення дії тарифу нагадає про це в SMS. Поповнити рахунок без комісії можна на сайті або у застосунку My Vodafone.Серед додаткових переваг нового Turbo, варто виділити послуги «Доступний роумінг», що надає 10ГБ та 100 хвилин для дзвінків під час перебування за межами України, а також послугу «Інтернет для другого девайсу», що дає можливість користуватися безлімітним 4G як на своєму смартфоні, так і наприклад і у планшеті.Приємним бонусом у тарифі Vodafone Turbo буде змога роздавати інтернет зі своїх пристроїв без обмежень щодо трафіку. Послуга «Роздача Інтернету» одразу включена до тарифу без додаткової тарифікації та не вимагає будь-яких додаткових дій з боку абонента.Крім того, Vodafone Turbo став другим тарифом, доступним у лінійці eSIM - тарифів. Його також можна придбати й у вигляді звичайного стартового пакету в будь-якій торговій точці Vodafone, у тому числі – в інтернет-магазині.