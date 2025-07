Vodafone запускає нову лінійку тарифів FLEXX для ЄС

30 июня 2025, 15:15

Vodafone Україна оголошує про запуск оновленої лінійки тарифів із кращими умовами для користування як в Україні, так і за кордоном.

Незабаром Україна приєднається до єдиної з ЄС роумінгової зони, і українці зможуть користуватися своїм тарифом в Європі без додаткових доплат та підключення послуг. Нові тарифи покликані зробити для абонентів перехід з української мережі до європейських безшовним, оскільки вже включають послуги для зв'язку за кордоном.



Тарифи FLEXX стали відповіддю на запит сучасних користувачів – мобільних, з потребою швидко адаптуватися до змін. Вони враховують актуальні сценарії використання зв’язку – як в Україні, так і за кордоном – і спрощують вибір завдяки чіткій структурі та прозорим умовам. Тарифна пропозиція розроблена за принципом: чим більше клієнт готовий до взаємодії і партнерства з Vodafone, тим більше переваг і вигідніша ціна йому пропонується. Нова лінійка покликана зробити мобільний зв’язок вигіднішим та зручнішим.

Тарифна лінійка для абонентів передплати Vodafone включає пропозиції FLEXX GO та FLEXX TOP. Такий підхід дозволяє легко обрати оптимальний варіант без зайвих складнощів – від 200 грн за Безлімітний 4G та 1000 хв на інші мережі.



FLEXX також враховують потреби абонентів, яким з різних причин необхідно переміщатися між Україною та Європейським Союзом. Тарифи розроблені відповідно до концепції Rome like at home – користувачі можуть спілкуватися та користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС (27 країнах) та Молдові на умовах, максимально наближених до домашніх. Це зручне рішення як для тих, хто купує стартовий пакет Vodafone з новим номером у магазині, так і для тих, хто переходить у мережу зі своїм номером через MNP.



Нові клієнти тарифів FLEXX, що приєднаються до Vodafone з новим номером, стануть учасниками акції «ХОТ», що надає додаткові хвилини та інтернет. А абоненти, що вирішать перенести свій існуючий номер, отримають ціну від 200 грн на перші 6 пакетів послуг та безлімітний інтернет. Щоб стати учасником акції, клієнту не потрібно робити жодних додаткових плат, тільки сплатити за пакет послуг на 4 тижні.



Тарифи FLEXX ґрунтуються на простоті вибору та реальній вигоді для користувачів. Кожен з тарифів включає щедрий пакет мобільного інтернету, хвилин для дзвінків та інші переваги, зокрема:

• покращені умови користування мобільним інтернетом у роумінгу у країнах ЄС та Молдові,

• вигідні бонуси для нових абонентів: вдвічі більше гігабайт та хвилин для дзвінків на інші мережі у перші 3 пакети послуг користування у більшості тарифів лінійки;

• безлімітний інтернет та популярні додатки.

Тариф FLEXX GO включатиме:

• безлімітні дзвінки в мережі;

• 1000 хв для дзвінків по Україні (з них 500 хв – в Україні та роумінгу);

• 50 ГБ (з них 8 у роумінгу);

• 30 популярних застосунків.

1000 хв та 50 ГБ доступні в межах акції «ХОТ» для нових абонентів, протягом перших трьох пакетів послуг. Вартість такого пакету становитиме 320 грн/4 тижні.



Для тих абонентів, що перенесуть свій номер до мережі Vodafone та оберуть даний тариф, діятимуть наступні умови:

• безлімітні дзвінки в мережі;

• 1000 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу;

• безлімітний інтернет (у який включено 8 ГБ у роумінгу);

• 30 популярних застосунків.

Вартість при цьому складе 200 грн / 4 тижні на перші 6 пакетів послуг користування тарифом.



Тариф FLEXX TOP включатиме:

• безлімітні дзвінки в мережі;

• 1300 хв для дзвінків по Україні (з них 800 хв – в Україні та роумінгу);

• 100 ГБ (з них 13 у роумінгу);

• 30 популярних застосунків.

1300 хв та 100 ГБ доступні на умовах акції «ХОТ» для нових абонентів, протягом перших трьох пакетів послуг. Вартість 500 грн / 4 тижні.



Для тих абонентів, що перенесуть свій номер:

• безлімітні дзвінки в мережі;

• 1600 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу;

• безлімітний інтернет (у який включено 13 ГБ у роумінгу);

• 30 популярних застосунків.

Вартість 350 грн / 4 тижні на перші 6 пакетів послуг.

Безлімітний інтернет в тарифах буде надавати клієнтам на умовах «Політики чесного користування тарифами FLEXX».



Нові тарифи стануть доступними з 2 липня.