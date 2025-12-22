У Бельгії вкрадено кільце Наполеона

22 декабря 2025, 16:15

Цього року Європою прокотилася хвиля пограбувань музеїв, найвідомішим з яких був Лувр. Там вкрали коштовності Наполеона Бонапарта, які досі не знайдені.



Але на цьому все не закінчилося. Нещодавно в Бельгії вкрали кільце Наполеона, що наводить на роздуми.

Можливо, ці злочини або пов'язані між собою, або відбуваються на замовлення якогось не обтяженого мораллю колекціонера, одержимого наполеонівською тематикою.



У ніч на 18 грудня двоє невідомих проникли до музею "Остання штаб-квартира Наполеона" в комуні Женап. Вони розбили вікно і винесли кілька цінних експонатів, включаючи монети.



Головна втрата — золоте кільце Наполеона Бонапарта з п'ятьма брильянтами. Згідно з легендою, його знайшли 18 червня 1815 року під час втечі імператора після поразки під Ватерлоо.

Влада підкреслює, що історична цінність вкраденого незрівнянно вища за ринкову.