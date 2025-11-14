Бриллиантовую брошь Наполеона, потерянную при Ватерлоо, продали за $4,4 млн

14 ноября 2025, 8:15

На аукционе Sotheby's в Женеве продали бриллиантовую брошь, принадлежавшую французскому императору Наполеону, он потерял ее в 1815 году во время поспешного бегства с поля битвы при Ватерлоо.

Это украшение с овальным бриллиантом весом более 13 каратов в обрамлении более мелких камней.Император взял с собой это изделие на поле боя, говорится в пресс-релизе Sotheby's. Когда его армия потерпела поражение от объединенных британских и прусских сил, император бежал. В нескольких милях от Ватерлоо часть его карет застряла в грязи.Сумма "с молотка" составила $4,4 млн без комиссионных сборов. Эксперт по бриллиантам Тобиас Корминд связал высокую цену продажи с недавним ограблением Лувра.Аукционный дом не назвал ни продавца, ни покупателя, ограничившись формулировкой "частный коллекционер".