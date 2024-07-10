Пистолеты Наполеона, из которых он пытался покончить с собой, продали за €1,69 м

10 июля 2024, 8:15

Французский император Наполеон Бонапарт пытался использовать оружие против себя после военного поражения в 1814 году, но его оруженосец убрал порох.

Наполеон попробовал яд. Однако выжил, отрекся от престола и был сослан на Эльбу, остров у побережья Италии, напомнил Euronews.



Пистолеты Наполеон подарил своему оруженосцу в знак благодарности за преданную службу. Они хранились у его потомков.



Оружие продал аукционный дом Osenat. Ожидалось, что стоимость пистолетов составит €1,2-1,5 млн.

Министерство культуры Франции недавно классифицировало их как национальные сокровища. Это означает, что их экспорт запрещен. У французского правительства есть 30 месяцев, чтобы сделать предложение о покупке новому анонимному владельцу, который имеет право отказаться.